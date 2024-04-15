В лососе, например, содержится много омега-3 жирных кислот. А учёные давно выяснили, что их присутствие в рационе действует против онкологических заболеваний.

Подробнее о том, что ещё должен содержать вечерний приём пищи, изданию HuffPost рассказала онколог-хирург Лори Альфонс.

Диета против рака: ужин

По словам онколога, один из лучших вариантов ужина для профилактики рака выглядит так:

Лосось — содержит магний и омега-3. Последние, например, подавляют хроническое воспаление — важный фактор риска опухолей.

Зелёный салат с домашней заправкой из уксуса, масла и соли с пониженным содержанием натрия. В этом списке главное масла — из-за омега-3. А в овощах, фруктах и цельнозерновых продуктах содержится фитохимические вещества, которые замедляют рост раковых клеток.

Картофель, запечённый со сметаной, — это полезная, богатая питательными веществами пища, хороший источник углеводов, клетчатки, калия и железа, отметила врач. Но важно есть его в умеренных количествах.

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Питание должно включать растительные продукты, оливковое масло и рыбу, порекомендовала в разговоре с «Секретом фирмы» главный нутрициолог бренда инновационных нутрицевтиков Dietelle Ксения Молчанова.

Также важно сократить потребление:

Белковых продуктов, содержащих высокие концентрации метионина, валина, лейцина и изолейцина. Эти аминокислоты могут способствовать росту и распространению раковых клеток.

Красного мяса — говядины, свинины и баранины.

Сладостей.

Отдайте предпочтение нежирным источникам белка. Это, например, рыба, птица и бобовые. В них, по сравнению с красным мясом, меньше метионина, валина, лейцина и изолейцина.

Растительные источники белка — орехи, семена и бобовые. В них меньше метионина, валина, лейцина и изолейцина по сравнению с животными источниками, объяснила специалист.

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