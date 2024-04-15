Как появляется расстройство пищевого поведения

Человек может начать переедать из-за недостатка любви и душевного спокойствия, пишет «МК в Калининграде» со ссылкой на сообщение пресс-службы Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области. По словам специалистов, в таких случаях необходимо обратиться к психологу, потому что, просто ограничив количество еды, похудеть не получится.

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Когда человек заедает стресс, еда становится успокоительным, отметили медики. При таком виде РПП одержимость едой заглушает другие проблемы. Однако еда может не только вызывать спокойствие, но и провоцировать зависимость. Если человек хочет избавиться от стресса и начинает переедать, он набирает лишние килограммы, у него появляется чувство вины и тревога из-за набранного веса.

Врачи объяснили, что существует нервная анорексия, когда человек сильно ограничивает потребление пищи из-за деформированного представления о своем теле, и нервная булимия, когда человек много ест, а потом насильно очищает свой организм, например таблетками. Также отмечают компульсивные переедания, когда человек за очень короткое время неконтролируемо потребляет огромное количество пищи.

Медики добавили, что к симптомам, которые говорят о расстройстве пищевого поведения относятся: повышенная утомляемость, слабость, потеря веса, чувствительность к жаре или холоду, снижение либидо, хроническая сухость во рту, охриплость, паротит и глоссит.

Ранее психотерапевт Диана Генварская рассказала, что несмотря на то что РПП считается у психиатров трудноизлечимым заболеванием сродни наркомании, шанс на выздоровление у пациента все же есть. Чтобы излечиться от болезни, нужно научиться правильно расслабляться, а также посещать группы психологической поддержки.