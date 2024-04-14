Как встать на учет диспансерного наблюдения

Специалисты системы ОМС разъяснили, что нужно делать, чтобы встать на учет и систематически заботиться о своем здоровье.

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Чтобы не допустить сосудистой катастрофы, каждому человеку необходимо наблюдение у специалиста для коррекции факторов риска, оценки состояния органов-мишеней и тд. Этим целям как раз и отвечает диспансерное наблюдение, устанавливающееся при диагнозе «артериальная гипертензия 2-3 степени».

Частоту диспансерных осмотров назначает врач, но не реже 1 раза в год. При каждом приеме специалист измеряет артериальное давление и пульс, рост, вес, окружность далии, рассчитывает ИМТ, а также назначает анализы.

После завершения этапа диспансеризации пациент передается терапевту, который также проводит осмотры не реже 2 раз в год, а при необходимости направляется к кардиологу.

После выписки из стационара важно не прекращать лечение, бросить курить, обеспечить регулярную физическую активность, соблюдать диету и следить за показателями артериального давления.