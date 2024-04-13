Какие ядовитые змеи водятся в России и как оказать первую помощь при укусе

В конце апреля в лесах России просыпаются змеи. Есть среди них и ядовитые. Укус змеи может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже стать летальным, если вовремя не оказать пострадавшему помощь. Но лучше не доводить дело до укуса. Как вести себя при встрече со змеей — в материале URA.RU.

Какие ядовитые змеи водятся в России

Любую незнакомую змею следует считать заведомо ядовитой, однако, желательно до похода на природу изучить приметы безобидных и ядовитых змей. В России обитают несколько видов ядовитых змей. Это щитомордник (всего их четыре вида: обыкновенный, средний, уссурийский и восточный), тигровый уж, гадюка степная, гадюка обыкновенная и гюрза.

Где чаще всего обитают змеи в лесу

Змеи часто выбирают для своего обитания участки с повышенной влажностью, такие как заросли около водоемов и болотистые местности. В дневное время они могут скрываться в укромных местах: старых пнях, кучах сена или соломы, под камнями и стволами деревьев, а также в заброшенных карьерах и развалинах. Змеи любят погреться на солнце, поэтому нередко их можно встретить на тропинках, больших камнях и пнях.

Меры предосторожности при походах в змеиные местности

При отправке в лес, где водятся змеи, особое внимание следует уделить защите своего тела. Рекомендуется использовать высокие сапоги с толстой подошвой, рукавицы для защиты рук, длинные плотные брюки.

В утренние и вечерние часы вероятность встречи со змеями возрастает, поэтому в эти периоды следует быть особенно бдительными.

Прежде чем сесть отдохнуть на старый пень или повалившееся дерево, следует осмотреться, стукнуть по пню. Ни в коем случае нельзя проверять руками дупла деревьев, пустоты под корнями, норы грызунов.

Как действовать при встрече со змеей

Главное правило при встрече со змеей — не пытаться ее поймать. Если перед вами неожиданно появилась змея, главное — сохранять спокойствие и избегать резких движений. Обычно гадюки и другие змеи стараются избегать контакта с человеком и при его приближении пытаются спрятаться.

Если змея приняла оборонительную позицию, медленно отступайте назад, не делая внезапных движений, которые могут спровоцировать агрессию. Не выставляйте вперед руки и не поворачивайтесь к змее спиной. Если у вас есть палка, используйте ее как барьер, держа перед собой в направлении к змее.

Не следует убегать от змеи, так как вы можете не заметить другую змею на своем пути. Не стоит брать в руки мертвую змею — ядовитые зубы могут сохранять свои свойства длительное время и вызвать отравление при случайном контакте.

Первая помощь при укусе змеи: что нельзя делать и как помочь

При укусе змеи крайне важно своевременно и правильно оказать первую помощь. Это поможет избежать серьезных осложнений или даже летального исхода.

Запрещено:

Отсасывание яда: этот метод может привести к внесению бактерий из ротовой полости в рану, что вызовет гнойное воспаление.

Охлаждение тела и места укуса: вместо этого рекомендуется применение тепла к рукам и ногам, чтобы поддержать кровообращение.

Нанесение поперечных надрезов, наложение жгута, прижигание: такие действия не предотвращают всасывание яда и могут значительно ухудшить состояние пострадавшего.

Как правильно оказать первую помощь

Уложите пострадавшего и обездвижьте укушенную конечность. Яд распространяется через лимфатическую систему, а неподвижность замедляет его движение. При укусе в ногу прибинтуйте ее к здоровой и, подложив что-либо под колени, слегка приподнимите их. При укусе в руку зафиксируйте ее в согнутом положении.

Обеспечьте обильное горячее питье. Это способствует поддержанию гидратации организма и лучшему кровообращению. Давайте пострадавшему больше пить чая, бульона, воды. Усиленное водопотребление способствует выводу яда из организма. От кофе как возбуждающего лучше отказаться. Помните, что алкоголь не является противоядием, а, наоборот, затрудняет выведение яда из организма, усиливает его действие.

Доставьте пострадавшего в медицинское учреждение. В больнице введут противоядие и окажут другую необходимую медицинскую помощь.

При укусе змеи необходимо действовать быстро и обдуманно. Так можно минимизировать последствия укуса и ускорить выздоровление пострадавшего.