Врач объяснила, для кого и почему будет вредным содержание кошек

Эпидемиолог городской поликлиники №20 в Казани Наталья Левит рассказала, кому и почему не стоит заводить котов и кошек.

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Дело в том, что в кишечнике кошек обитает облигатный паразит Toxoplasma gondii. За рубежом проводили исследование и выяснили, что в крови примерно 400 человек из 600 старше 65 лет есть этот паразит. Токсоплазма не опасна для кошек и почти не опасна для человека, если человек им и заразится, то в большинстве случаев его ждут ломота в суставах и мышцах и увеличенные лимфоузлы.

Однако пожилые люди, чей иммунитет часто снижен, могут столкнуться с истощением и рискованным поведением, они могут стать более импульсивными.

Левит согласилась с наличием таких рисков и отметила, что у людей со слабым иммунитетом поражаются многие системы организма, и это может привести к менингиту и энцефалиту, передает «КП».

Сильный иммунитет сможет подавлять болезнь либо она будет протекать легко. В случае тяжелого течения у пациента будут наблюдаться головная боль, длительная лихорадка, увеличение печени, гепатиты.

Эпидемиолог советует не контактировать с непроверенными животными, в том числе с грызунами и птицами и не трогать голыми руками тех, кто имеет признаки агрессии. Также важно соблюдать правила личной гигиены: мыть руки с мылом, использовать дезинфицирующие средства, тщательно мыть овощи с огорода, мыть животным лапы после прогулок по улице и периодически мыть их полностью с шампунем. Еще нужно не забывать об обследованиях животного в ветеринарной клинике.