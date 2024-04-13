Мужчин предупредили о приводящих в кабинет к урологу безобидных привычках

Уролог, сексолог, доктор медицинских наук Александр Лубенников предупредил, что некоторые на первый взгляд безобидные привычки могут гарантированно привести мужчину в кабинет врача. Их он перечислил в своем Telegram-канале.

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По словам Лубенникова, не стоит сдерживать позывы к мочеиспусканию — из-за этого повышается риск инфекции в мочевых путях. Также вредной привычкой врач назвал регулярную задержку эякуляции, поскольку из-за этого повышается риск простатита. Регулярная мастурбация и избегание половых актов, уверен уролог, также ведет к развитию психогенной эректильной дисфункции.

Не полезно для мужчин и чрезмерное потребление кофе (больше 400 миллиграммов или четырех чашек в день), а также употребление этого напитка во второй половине дня, добавил врач. Он объяснил, что эта привычка увеличивает частоту мочеиспускания.

Если мужчина использует смартфон перед сном, у него, по словам врача, повышается уровень гормона стресса кортизола, разрушается мелатонин, что в итоге угнетает выработку тестостерона.

«Ну и, конечно же, вредные привычки — курение, алкоголь, переедание — приведут не только к урологу, а еще и к кардиологу, эндокринологу, неврологу, ортопеду и так далее», — заключил он.

Ранее Лубенников оценил правдивость утверждения о пользе витаминов для мужского здоровья. По его словам, аптеки буквально завалены БАДами и витаминными комплексами, якобы улучшающими потенцию мужчин, но на деле эти средства — пустышки.