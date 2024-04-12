Рязанцам напомнили, что делать при укусе клеща

Главная опасность для человека - заражение энцефалитом или боррелиозом. В Рязанской области опасность встретить энцефалитного клеща практически исключена, но тем, кто планирует отдых в более северных или восточных регионах страны, важно заранее сделать прививку. Энцефалит может сделать человека инвалидом или даже привести к летальному исходу.

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В Рязанской области можно подхватить через укус клеща боррелиоз, он же болезнь Лайма. Заболевание весьма коварное - на первых порах может напоминать по симптому ОРВИ или простуду. Если не лечить - возможны серьезные осложнения. Самый верный признак боррелиоза - возникающее через некоторое время вокруг места укуса алое кольцо. Боррелиоз успешно лечится, но важно вовремя обратиться к врачам и следовать их рекомендациям.

Начать лечение раньше поможет исследование клеща. Если это существо успело впиться вам в кожу - не следуйте советам из интернет, которые рекомендуют поливать клеща растительным маслом или прижигать его. Лучше всего обратиться к медикам, которые помогут снять хищное создание. Если же доступа к врачебной помощи в ближайшее время не предвидится - то лучше воспользоваться специальным устройством для снятия клещей. Оно продается в аптеках и стоит недорого. Клеща нужно сохранить и передать на анализ.

Конечно, лучше вообще избежать встречи с клещами - для этого стоит выбирать при выходе на природу максимально закрытую одежду с плотно прилегающими манжетами, надевать головной убор. Помогут и специальные средства. После прогулки нужно внимательно себя осмотреть - клещ может впиться не сразу. Как правило, они выбирают места, где ближе кровеносные сосуды: за ушами, в зоне паха, подмышки.

Клещи опасны и для человека, и для домашних животных. Если клещ укусит собаку - стоит показать ее ветеринару, при заражении оперативный курс лечения поможет избежать серьезных последствий.

Отметим, что в Рязанской области уже проснулись и змеи - ранее мы писали, что делать при укусе змеи.