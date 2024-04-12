Не изжога, а инфаркт. Почему нельзя игнорировать боль в груди после еды
Организм может по-разному подавать сигналы о произошедшем сбое. Правда, их не всегда можно трактовать однозначно. Например, дискомфорт в груди после еды может быть как реакцией на съеденное, так и признаком серьёзных патологий. Как понять, что пора бить тревогу, рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.
Почему болит в груди после еды
Постпрандиальная гипотензия (снижение давления после еды)
Гипотензия после еды возникает потому, что кровь приливает к желудочно-кишечному тракту. При этом из-за снижения давления у человека могут появиться слабость и головокружение.
Чаще всего с этим сталкиваются пожилые, а также люди с хроническими заболеваниями и те, кто пьёт лекарства от гипертонии (повышенного артериального давления).
Гипотензия может быть вариантом нормы, если симптомы не влияют на качество жизни. Однако если она наблюдается регулярно, стоит поискать причины вместе с врачом, посоветовала Кашух.
Реакция на продукты
Некоторые состояния, вызванные реакцией организма на саму еду, можно перепутать с болью в сердце.
Например, повышенное газообразование из-за жирных или молочных продуктов, а также из-за еды, богатой клетчаткой, может даже имитировать инфаркт, предупредила врач. То же с изжогой: интенсивные боли и жжение за грудиной можно спутать с болями в сердце.
Отличить просто: если проблема в сердце — никакие препараты от изжоги и т. п. не облегчат состояние. Даже единичный эпизод такой боли — повод навестить врача, в том числе чтобы исключить ишемию или сердечную недостаточность.
Инфаркт миокарда
Симптомы инфаркта могут возникать или усиливаться после обильного застолья, сказала Кашух «Газете.Ru». Насторожить должна сильная боль в груди, особенно если она распространяется на левую руку, шею, челюсть или спину.
Как распознать «старое» сердце
Проблемы с сердцем — больше не признак пожилого возраста. Такие недуги стремительно молодеют. Вот почему важно вовремя заметить, что сердце изнашивается быстрее остальных органов.
Признаки стремительно стареющего сердца ранее перечислила кардиолог Фаина Лобжанидзе:
- одышка даже при небольшой нагрузке;
- неравномерный пульс без причины;
- отёки на ногах без причин, не связанные с погрешностями питания или высокой нагрузкой;
- изжога после физической нагрузки, если вы не ели ничего жирного или жареного;
- потеря волос на ногах.