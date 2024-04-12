Почему нельзя игнорировать боль в груди после еды

Организм может по-разному подавать сигналы о произошедшем сбое. Правда, их не всегда можно трактовать однозначно. Например, дискомфорт в груди после еды может быть как реакцией на съеденное, так и признаком серьёзных патологий. Как понять, что пора бить тревогу, рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

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Почему болит в груди после еды

Постпрандиальная гипотензия (снижение давления после еды)

Гипотензия после еды возникает потому, что кровь приливает к желудочно-кишечному тракту. При этом из-за снижения давления у человека могут появиться слабость и головокружение.

Чаще всего с этим сталкиваются пожилые, а также люди с хроническими заболеваниями и те, кто пьёт лекарства от гипертонии (повышенного артериального давления).

Гипотензия может быть вариантом нормы, если симптомы не влияют на качество жизни. Однако если она наблюдается регулярно, стоит поискать причины вместе с врачом, посоветовала Кашух.

Реакция на продукты

Некоторые состояния, вызванные реакцией организма на саму еду, можно перепутать с болью в сердце.

Например, повышенное газообразование из-за жирных или молочных продуктов, а также из-за еды, богатой клетчаткой, может даже имитировать инфаркт, предупредила врач. То же с изжогой: интенсивные боли и жжение за грудиной можно спутать с болями в сердце.

Отличить просто: если проблема в сердце — никакие препараты от изжоги и т. п. не облегчат состояние. Даже единичный эпизод такой боли — повод навестить врача, в том числе чтобы исключить ишемию или сердечную недостаточность.

Инфаркт миокарда

Симптомы инфаркта могут возникать или усиливаться после обильного застолья, сказала Кашух «Газете.Ru». Насторожить должна сильная боль в груди, особенно если она распространяется на левую руку, шею, челюсть или спину.

Как распознать «старое» сердце

Проблемы с сердцем — больше не признак пожилого возраста. Такие недуги стремительно молодеют. Вот почему важно вовремя заметить, что сердце изнашивается быстрее остальных органов.

Признаки стремительно стареющего сердца ранее перечислила кардиолог Фаина Лобжанидзе: