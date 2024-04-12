Редкое моргание может быть признаком опасного заболевания

Снижение нормальной частоты моргания (реже 14-17 раз в минуту) может быть признаком развития болезни Паркинсона. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на мнение медицинских сотрудников Американской ассоциации по борьбе с болезнью Паркинсона (APDA).

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Уточняется, что нормальная частота моргания у человека составляет около 14-17 раз в минуту. Моргание — это естественный механизм увлажнения глаз и очищения поверхности роговицы. Некоторые исследования показали, что частота моргания отражает активность дофамина (нейромедиатора) в мозге. Чем ниже уровень дофамина — тем длиннее промежутки между смыканиями век.

По словам экспертов из Американской ассоциации по борьбе с болезнью Паркинсона, отличительной чертой этого заболевания является потеря нервных клеток, вырабатывающих дофамин. Такие нежелательные изменения могут не только провоцировать тремор, но и снижать частоту моргания.

Также отмечается, что редкое смыкание век может быть признаком еще одной патологии — болезни Грейвса. Это аутоиммунное заболевание, обусловленное избыточной секрецией тиреоидных гормонов диффузной тканью щитовидной железы.