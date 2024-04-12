Вызывают ли пептиды в косметике рак

Все сообщения об их канцерогенных свойствах, которыми устрашает интернет, ничем не доказаны. Пептиды, наоборот, созданы для того, чтобы помочь человеческому организму.

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Подробнее об их пользе и «канцерогенности» «Секрет фирмы» узнал у двух врачей — дерматовенеролога и косметолога.

Что такое пептиды

Пептиды представляют собой белковые структуры — «кусочки» аминокислот. Они различаются в зависимости от химической структуры и выполняемых функций.

Принцип работы пептидов — помочь клетке лучше «жить». Аналогично и в коже — помочь в построении нового коллагена и эластина, улучшая питание кожи, рассказала врач-терапевт, косметолог главный врач клиники SVID-LINE Светлана Жимбуева.

«Молекула пептида как пазл включается в структуру белка-коллагена, тем самым улучшая его», — объяснила специалист.

Для чего пептиды нужны в косметике

Косметические пептиды завоевали популярность в широком спектре средств по уходу за кожей. Всё благодаря таким их преимуществам:

хорошая биосовместимость;

эффективные антиоксидантные свойства;

антивозрастной эффект.

Биоактивные пептиды обычно состоят из 3–30 аминокислот (АК), рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог "Клиники профессора Юцковской" Еззет Алина Фарис. Их получают из природных белков. Эти пептиды служат сигнальными молекулами, запускающими каскадные реакции, или субстратами, участвующими в биологической активности в тканях.

По словам собеседницы «Секрета фирмы», за последние 50 десятилетий применение биоактивных пептидов в области косметики постоянно расширялось.

«Косметические пептиды обычно способствуют повышению жизнеспособности и пролиферации клеток кожи, уменьшению пигментации кожи, уменьшению воспаления тканей, повышению функциональности кожного барьера и обеспечению поддержки кожи», — объяснила косметолог.

Пептиды вызывают рак?

Рак кожи после применения наружных средств с содержанием пептидов точно не может развиться, заверила врач.

Дело в том, что пептид — это физиологичная, то есть родная молекула для тканей кожи.

«Страшилки в интернете, скорее всего, связаны с пептидо-инсулиноподобным фактором роста (IGF-1), который теоретически при инъекционном введении непосредственно в ткань раковой опухоли может стимулировать рост клеток», — сказала Жимбуева.

Но в жизни такие ситуации невозможны, так как ни один здравомыслящий специалист, по её мнению, не будет «омолаживать» имеющуюся опухоль.

О том, что сообщения о канцерогенных свойствах пептидов, — неправда, заявила и дерматовенеролог Фарис.

Более того, в последнее время появляется всё больше исследований, в которых описываются перспективы применения пептидов в борьбе с онкологическими заболеваниями.

А компоненты, которые действительно могут вызвать рак, хранятся в базе канцерогенных компопентов. Она есть в открытом доступе. Пептиды туда не входят.

Вот некоторые потенциальные канцерогены: парабены (метилпарабен, пропилпарабен, бутилпарабен и этилпарабен), этоксилированные соединения (лаурет-4, лаутрет-7 или полимеры этиленгликоля, известные как ПЭГ), доноры формальдегида (имидазолидинилмочевина, кватерниум), этаноламин и их производные (триэтаноламин и диазолидинилмочевина), а также углерод и кремнезем.

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