300 килограммов: что заставляет людей набирать нездоровый вес

В Москве четыре часа вызволяли из квартиры 54-летнего мужчину весом 300 килограммов, которому стало плохо и понадобилась медицинская помощь. Чтобы его достать, спасателям пришлось спиливать оконную раму на первом этаже квартиры, где он живет. Москвич около 10 лет не выходил из дома. «Вечерняя Москва» выяснила у эксперта, что заставляет людей набирать такую массу тела.

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Как рассказал психотерапевт Алексей Вилков, причина, по которой люди набирают вес более 200 килограммов, связана с различными факторами.

— Конечно, если мы говорим о факторах психологических, то на первое место я бы вывел тревожные расстройства, сильный или хронический стресс. В такие периоды человек заедает негативные эмоции, переживания, тревогу, стресс едой и постепенно набирает вес, — уточнил специалист.

Другая возможная причина — депрессия, когда также снижено настроение, возникает апатия, и еда на какое-то время улучшает самочувствие, продолжил психотерапевт.

— Разумеется, есть и другие причины. Как известно, пищевые привычки формируются в детстве. Здесь имеет значение, как родители прививают ребенку те или иные привычки в качестве питания. Ведь уже в детском возрасте ребенок может начать набирать вес, — заметил Вилков.

Не последнюю роль играет и наследственность, то есть фактор генетики, а также уровень гормонов, добавил специалист.