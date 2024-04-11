Красный овал на коже и судороги: как проявляются симптомы клещевых инфекций

Клещи переносят более десятка возбудителей инфекционных заболеваний. Самые распространённые и опасные — это боррелиоз и энцефалит. Если вовремя не обратиться за медицинской помощью, могут начаться осложнения, вплоть до летального исхода. «Клопс» узнал у врачей, как выглядят симптомы заражения.

Клещи просыпаются и выходят на охоту весной. Они подстерегают своих жертв в высокой траве и молодом кустарнике. Бывают ситуации, когда момент присасывания обнаружить невозможно. Например, место поражения скрыли волосы, а после кровосос отвалился. Если человек был на природе, а потом почувствовал головную боль, озноб и ломоту в суставах — возможно, его укусил клещ.

«Симптомы напоминают лёгкую простуду. Недомогания появляются через несколько дней после отдыха на природе. Если они сохраняются более семи дней, имеет смысл сдать анализ крови», — предупредила биолог диагностической лаборатории Оксана Грибло.

Никакие лекарственные средства «для профилактики» самостоятельно принимать нельзя. Только врач, проведя необходимые медицинские исследования, сможет определить характер инфекции и назначить лечение.

Энцефалит

Симптомами заболевания являются высокая температура тела, головная боль, судороги и нарушение сознания. Всё это имеет крайне серьёзные последствия для здоровья.

«Вирусный энцефалит может привести к тяжелейшим осложнениям, включая нарушение функций мозга, паралич и даже смерть», — подчеркнула инфекционист Лилия Вахитова.

Боррелиоз (болезнь Лайма)

Признаки инфицирования определяют по ярко-красному овалу вокруг места укуса. У человека начинается жар, появляются головные боли. Состояние часто сопровождается хронической усталостью.

«Боррелиоз может запустить ряд заболеваний. Это поражение тканей суставов, сердца, нервной системы и глаз», — добавила терапевт Яна Белоусова.

Врачи рекомендуют начинать лечение ещё до того, как обнаружатся первые симптомы. Поэтому всегда призывают в обязательном порядке сдавать клещей на анализ.

Всем любителям природы специалисты напоминают о существовании вакцины от клещевых инфекций. Двукратное введение препарата с интервалом 1-7 месяцев полностью защитит от опасных болезней.

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