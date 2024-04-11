Гематолог назвала симптомы анемии

Врач-гематолог Евгения Томова перечислила симптомы железодефицитной анемии (ЖДА).

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Анемия может серьезно повлиять на здоровье. Признаки такого состояния могут включать ломкость ногтей, сухость кожи, выпадение волос, а также голубоватую окраску склер глаз. При значительном дефиците железа могут возникнуть проблемы со слизистой оболочкой, а также нарушения иммунной системы, что приведет к частым простудам и инфекциям.

Для предотвращения ЖДА важно начинать профилактические меры уже на этапе беременности. Врачи следят за уровнем железа в крови беременных женщин и при необходимости корректируют дефицит. Важно помнить, что вегетарианство у беременных женщин не рекомендуется из-за риска развития ЖДА у матери и ребенка.

— У детей до года ключевым моментом в профилактике ЖДА является введение прикорма. Рекомендуется постепенное введение новых продуктов с пяти месяцев и наблюдение за реакцией организма. Рацион малыша должен быть разнообразным, включая мясо, гречневую кашу, яблоки и другие продукты, богатые железом и другими важными микроэлементами. В случае необходимости, врач может назначить дополнительные витаминно-минеральные комплексы, — рассказала эксперт в интервью aif.ru.

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