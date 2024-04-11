Врачи спасли женщину с разрушившимся из-за лишнего веса тазобедренным суставом

В Видновскую больницу Ленинского городского округа Московской области была доставлена 42-летняя женщина с жалобами на боли в области бедра. Диагностика выявила у пациентки артроз правого тазобедренного сустава, при котором разрушаются структуры костной и хрящевой ткани. Об этом рассказала пресс-служба регионального Минздрава.

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По мнению медиков, патологические изменения в суставе были вызваны повышенной на грузкой из-за значительного веса женщины, составлявшего на момент поступления в больницу 132 кг. Развитие болезни грозило пациентке атрофией мышц бедра, поэтому врачи приняли решение о проведении хирургической операции.

«При помощи артроскопического оборудования мы выполнили малоинвазивное вмешательство, во время которого заменили пораженный артрозом тазобедренный сустав искусственным. Благодаря такому методу кровопотеря была минимальной. Из-за избыточного жирового слоя возникли трудности с доступом к тазобедренному суставу, что усложнило проведение операции. Для улучшения общего состояния здоровья и снижения нагрузки на суставы пациентке были даны рекомендации по питанию», – сообщил заведующий травматологическим отделением Ибрагим Абакаров.

Сейчас женщина чувствует себя нормально и уже покинула стационар для дальнейшего амбулаторного лечения по месту жительства.