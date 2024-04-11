Стоматолог назвал причины появления зубного камня

Зубной камень образуется из остатков пищи и бактерий, которые в случае неправильной гигиены становятся твердыми отложениями. В интервью с aif.ru врач-стоматолог Дзерасса Дедегкаева рассказала о причинах образования зубного камня.

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Эксперт объяснила, что зубные камни бывают поддесневыми и наддесневыми, и часто это связано с неподходящей зубной щеткой. Мягкая щетка может не справиться с налетом и остатками еды. Также нерегулярная чистка зубов может спровоцировать образование зубного камня. По мнению специалиста, гигиенические процедуры следует проводить не реже, чем раз в полгода. Близко посаженные зубы также могут способствовать образованию зубного камня, так как остатки пищи могут быть трудно удалить.

Врач также упомянула вредные привычки, которые могут способствовать образованию зубного налета, включая избыточное потребление сладкого, кофе, чая и курение.