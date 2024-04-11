Какой продукт превращает вино в сильный яд

Вино ни в коем случае нельзя мешать с йогуртом, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Врач объяснил, что получаемый продукт содержит огромное количество сахара, провоцируя развитие сахарного диабета.

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Данное пойло очень опасно, так как содержит огромное количество сахара, придавая получившемуся продукту ложное ощущение «легкости» напитка. Из-за этого человек начнет злоупотреблять, что приводит к еще большему поступлению в организм этилового спирта. Из-за этого еще сильнее повреждаются печень, головной мозг и поджелудочная железа. Из-за сахара, вина и сгущенки повысится риск сахарного диабета, атеросклероза сосудов и жирового перерождения печени, — сказал Умнов.

Ранее Умнов предупредил в разговоре с NEWS.ru, что даже рюмка водки способна ухудшить работу головного мозга, а злоупотребление напитком повышает риск развития слабоумия и деменции. Врач отметил, что крепкий алкоголь ухудшает проводимость импульсов по нервным волокнам, провоцируя спазмы мышц, их паралич и атрофию.

Собеседник подчеркнул, что водка провоцирует развитие панкреатита, при котором постепенно отмирают ткани поджелудочной железы. Умнов напомнил, что нарушения в работе данного органа повышают риск развития сахарного диабета.