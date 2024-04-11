Правила профилактики во время весеннего паводка

Роспотребнадзор напомнил о необходимости соблюдать ряд правил во время весеннего паводка. Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

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"Из-за подтоплений территорий населенных пунктов и источников водоснабжения возрастает вероятность их загрязнения, а вследствие распространения гепатита А, брюшного тифа, острых кишечных инфекций и других инфекционных заболеваний", - предупреждают в службе.

Среди рекомендаций - пить только бутилированную и кипяченую воду, проводить обработку домовой и придомовой территории во время ликвидации последствий, а также соблюдать правила личной гигиены.

При появлении симптомов инфекционного заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью. Больной должен использовать отдельную посуду, уборку в его помещении надо проводить с дезинфицирующими средствами.