Перечислены лучшие добавки для снижения уровня гормона стресса

По данным Американской психологической ассоциации, более 1/3 взрослых в США большую часть времени чувствуют себя подавленными. При стрессе в организме производится гормон кортизол. Хронически высокий уровень этого гормона приводит к увеличению веса, проблемам со сном, высокому кровяному давлению.

Триста Бест, доктор медицинских наук, зарегистрированный диетолог компании Balance One Supplements, назвала лучшие пищевые добавки для снижения уровня кортизола (гормона стресса).

Магний. Он помогает расслабиться и снизить уровень стресса. Кроме того, магний поддерживает работу мышц и нервов.

Ашвагандха. Это растение веками использовалось в аюрведической медицине для борьбы со стрессом. В качестве пищевой добавки оно повышает устойчивость к стрессу, способствует общему благополучию за счёт омолаживающих свойств.

Витамин C. Исследования показывают, что этот антиоксидант защищает клетки от окислительного стресса, вызванного кортизолом и другими гормонами.

Родиола розовая. Это растение тысячелетиями использовалось для снятия стресса и усталости.

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L-теанин. Аминокислота, которая содержится в чайных листьях. По данным исследований, она снижает уровень кортизола, снимает физический и психический стресс.

Фосфатидилсерин. Научно доказано, что он снижает выработку кортизола.

Омега-3 жирные кислоты. Приём этих веществ снижает уровень стресса, воспаление, вероятность развития хронических болезней.