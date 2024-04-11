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Перечислены лучшие добавки для снижения уровня гормона стресса

По данным Американской психологической ассоциации, более 1/3 взрослых в США большую часть времени чувствуют себя подавленными. При стрессе в организме производится гормон кортизол. Хронически высокий уровень этого гормона приводит к увеличению веса, проблемам со сном, высокому кровяному давлению.

Перечислены лучшие добавки для снижения уровня гормона стресса
© Ferra.ru

Триста Бест, доктор медицинских наук, зарегистрированный диетолог компании Balance One Supplements, назвала лучшие пищевые добавки для снижения уровня кортизола (гормона стресса).

Магний. Он помогает расслабиться и снизить уровень стресса. Кроме того, магний поддерживает работу мышц и нервов.

Ашвагандха. Это растение веками использовалось в аюрведической медицине для борьбы со стрессом. В качестве пищевой добавки оно повышает устойчивость к стрессу, способствует общему благополучию за счёт омолаживающих свойств.

Витамин C. Исследования показывают, что этот антиоксидант защищает клетки от окислительного стресса, вызванного кортизолом и другими гормонами.

Родиола розовая. Это растение тысячелетиями использовалось для снятия стресса и усталости.

© Photo: Shutterstock/Kmpzzz. Design: Eat This, Not That!

L-теанин. Аминокислота, которая содержится в чайных листьях. По данным исследований, она снижает уровень кортизола, снимает физический и психический стресс.

Фосфатидилсерин. Научно доказано, что он снижает выработку кортизола.

Омега-3 жирные кислоты. Приём этих веществ снижает уровень стресса, воспаление, вероятность развития хронических болезней.