Психолог: переработки могут спровоцировать инсульт

Риск возникновения инсульта повышается, если постоянно перерабатывать и мало отдыхать. Такое мнение в беседе с Banki.loans высказала психолог Наталья Наумова.

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По ее словам, человеку необходимо чередовать отдых и рабочую деятельность.

«Если он работает на износ, то не успевает восстановиться, отдохнуть и перезагрузиться, получить удовольствие от жизни. Напряжение во время работы сопряжено с тем, что человек занимается важным делом, не связанным с его желанием. Многие трудоголики забывают о себе: нормально не едят и не спят. Поэтому важно регулярно ходить в отпуск и устраивать себе полноценные выходные», - сказала спикер.

Эксперт отметила, что человеку необходим не только качественный отдых, но и развлечения, чтобы получать положительные эмоции.

«Нужно чаще встречаться с друзьями, заниматься хобби. Каждому рабочему человеку необходимо делать перерывы, чтобы жить долго и счастливо», - заверила Наумова.

Чем более сложная и эмоционально насыщенная работа, тем меньше часов человек должен работать в течение недели, подчеркнула специалист.

«Организм при переработках работает на износ, поэтому стресс во время работы может спровоцировать инсульт. Риски значительно возрастают, если человек работает ненормированный рабочий день», - предупредила собеседница издания.

Как только человек чувствует, что у него появляется сонливость на рабочем месте, высокая раздражительность, плаксивость, ослабляется иммунитет, то нужно остановиться и дать организму отдохнуть. Важно внимательно отнестись к себе и пересмотреть свой режим работы, заключила психолог.

Ранее стало известно, что исследование ВОЗ и Международной организации труда доказало, что при трудовой неделе равной 55 часам и более риск инсульта возрастает на 35 процентов.