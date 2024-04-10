Эндокринолог напомнил о необходимости потребления йодированной соли

Необходимо повышать «маркетинговую привлекательность» продукта. Пищевая приправа должна быть у каждой хозяйки. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил врач Алексей Калинчев.

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«Обогащение продуктов питания йодом касается любого гражданина. По умолчанию на государственном уровне должна быть компенсация йододефицита, просто не хватает социальной рекламы. Самое понятное для нас — это социальная реклама. Нужно постоянно говорить, что нужно употреблять йодированные продукты питания. Каждый день. Тогда люди при прочих равных будут выбирать продукты, где написано, что они искусственно обогащены йодом. Для производителя будет стимул добавлять йод в продукт и повышать маркетинговую привлекательность. Даже будет достаточно того, что хозяйка дома будет каждый день использовать только йодированную соль, этого будет достаточно с точки зрения профилактики. Разница в цене между обычной солью и йодированной — 10 рублей».

Ранее в Минздраве подготовили законопроект о профилактике йододефицита. Документ опубликован на портале проектов правовых актов. Ведомство считает необходимым использовать йодированную соль при приготовлении продуктов, в том числе хлеба для образовательных и медицинских организаций, организаций соцобслуживания, войсковых частей и органов уголовно-исполнительной системы.