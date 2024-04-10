Контрацептив попал женщине в легочную артерию и застрял там на шесть лет

Британка Ребекка Харди чуть не умерла из-за того, что контрацептив попал в ее легочную артерию и пробыл там порядка шести лет. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mirror.

© Вечерняя Москва

По данным издания, еще в 2018 году женщина установила себе в предплечье контрацептивный имплант. В какой-то момент Харди перестала чувствовать его под кожей и обратилась к врачам. Медики убедили ее, что он просто глубоко размещен.

В 2021 году имплант нужно было удалить, так как у него истек срок годности. Но операция не состоялась. Около года женщина ждала процедуры и в 2022 году узнала, что имплант переместился в легочную артерию. Было принято решение о его удалении, однако эта операция в научном сообществе считается довольно сложной.

— Поскольку на протяжении многих лет он не вызывал у меня никаких проблем, я согласилась оставить все как есть и не рисковать. Все же это серьезная процедура. У меня двое детей, и я должна о них думать, — цитирует Ребекку Харди издание.

В Кузбассе у пенсионерки на голове образовалась огромная опухоль, вес которой менялся на протяжении жизни и на момент обращения к врачу составил семь килограммов.

Медики НМИЦ онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге установили новый мировой рекорд, удалив 170 метастаз из дыхательных органов пациента. Для этого врачам потребовалось провести шесть длительных хирургических манипуляций.