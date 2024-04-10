Безопасный секс: какие анализы сдать при смене полового партнера

Взрослый человек, живущий активной половой жизнью, не может быть полностью застрахован от ИППП. Многие болезни, передающиеся половым путём, протекают в скрытой форме. А спустя время инфекция уже приводит к проблемам со здоровьем. Когда и на что проверяться, «Клопс» рассказала врач акушер-гинеколог Юлия Шарапова.

© pixabay

У некоторых болезней есть свой период окна, когда выявить их очень сложно. Доктор рекомендует сдать анализы через две недели после первых половых контактов с новым партнёром.

«В идеале оба партнёра должны сдать анализы. А ещё лучше обследоваться до секса. Если предварительно люди не проверялись, я рекомендую использовать презерватив», — добавила врач.

Венерические заболевания передаются при незащищённом сексе. В первую очередь нужно исключить четыре бактерии: гонококки, хламидии, микоплазмы генитальные, трихомонады.

«Необходимо исследовать мазки именно методом ПЦР. Это помогает выявить возбудителя заболевания, даже при минимальном его количестве. Обычный мазок на флору будет не информативен. При обнаружении инфекции обязательно нужно лечить всех половых партнёров», — подчеркнула Шарапова.

Провериться на ﻿﻿ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С лучше через три месяца после незащищённого секса. Для этого нужно сдать анализ крови.

Лечением венерических заболеваний занимаются специалисты многих направлений, например, дерматовенеролог, гинеколог, уролог,﻿﻿ андролог, ﻿﻿инфекционист.

Доктор рассказал, какие инфекции можно подцепить через поцелуй.