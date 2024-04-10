Врачи спасли ребенка, проглотившего более ста магнитов

Двухлетний ребенок из природного любопытства проглотил более 100 цветных магнитных шариков. Врачи извлекли их с помощью эндоскопа.

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Врачи Детской областной больницы в Ленобласти спасли двухлетнего ребенка, проглотившего более 100 цветных магнитных шариков.

Как рассказала пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале, врачи признались, что такого количества инородных тел в ЖКТ они еще не видели.

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В результате врачи извлекли более 100 магнитов с помощью эндоскопа. Остальные пришлось удалять хирургическим путем.

Операция прошла успешно, ребенок идет на поправку.

Ранее сообщалось, что нелепая случайность и небрежное отношение к своему здоровью привели жителя Октябрьского района Волгоградской области к трагическому исходу: мужчина по неосторожности проглотил рыбную кость и на время забыл об этой неприятности. Спустя две недели он скончался.

А житель Новосибирска стал инвалидом после того, как врачи поставили ему несколько неправильных диагнозов.