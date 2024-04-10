Мясников предупредил о смертельной опасности рентгенографии

Рентгенография может спровоцировать развитие онкологического заболевания. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

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По словам специалиста, рентгеновское излучение повышает риск развития рака щитовидной железы.

— Щитовидная железа очень чувствительная, поэтому, собственно, при угрозе ядерного взрыва, технологического или военного, очень важно иметь доступ к йоду, потому что и как профилактика, и в случае чего — это очень важно, и это серьезно, — отметил он.

Ученые из Миланского университета провели исследование, в рамках которого установили основные факторы риска для развития кишечной онкологии среди молодого поколения. Ученые также отметили, что одной из причин прогрессирующей онкологии остается малая физическая активность молодежи.

Хирург и онколог Иван Карасев назвал распространенную пищевую привычку, повышающую вероятность развития рака. Также он сообщил, что еще одной ошибкой пациентов в выявлении рака является ориентация на онкомаркеры.