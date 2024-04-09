Прикус: как должен выглядеть, признаки нарушений, последствия неправильного прикуса

Аномалии положения зубов могут сказаться даже на спортивных результатах.

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«Прикусом называют взаимоотношение нижнего и верхнего зубных рядов при полном смыкании и максимальном контакте. Это первый параметр, который оценивает грамотный ортодонт у ребёнка или взрослого. Базовые проблемы можно определить даже на глаз: врачу достаточно попросить пациента сомкнуть зубы».

Каким должен быть прикус у человека?

Нормальный прикус имеет следующие признаки:

все зубы верхней и нижней челюсти контактируют между собой, смыкаясь с двумя противоположными зубами. Исключение — третий верхний моляр и первый нижний резец;

срединная линия лица проходит между центральными передними зубами;

отсутствуют промежутки между зубами и зубными рядами;

верхняя зубная дуга имеет форму полуэллипса, нижняя — параболы.

Существует три вида нормального прикуса, которые сменяют друг друга на протяжении жизни:

временный, или в простонародье «молочный». Так стоматологи называют молочные зубы у детей;

сменный. Это состояние прикуса, когда часть молочных зубов сменились на постоянные, а часть — всё ещё присутствуют;

постоянный. Все зубы коренные.

Проблемы с прикусом у человека могут появиться на любом из этапов, но молочные зубы куда проще поддаются влиянию – как негативному, так и позитивному. Именно поэтому процесс лечения аномалий в детстве идёт быстрее и проще.

Исходя из этого, неправильным прикусом считается всё, что отличается от нормы, то есть правильного прикуса.

Виды прикуса

Дистальный прикус. Верхняя челюсть оказывается чрезмерно развитой, при этом нижняя остаётся маленькой и слабой. Это приводит к тому, что верхние зубы сильно перекрывают нижние. Лицо приобретает скошенный профиль, когда губы у человека тонкие, втянутые, а подбородок нередко становится двойным.

Бывают два вида дистального прикуса:

резцы наклонены вперёд;

резцы наклонены назад.

Почти всегда люди с дистальным прикусом имеют сутулую спину и передний наклон головы. Так получается из-за того, что в другом положении верхняя челюсть перекрывает дыхательные пути.

Мезиальный прикус. Это выход вперёд нижней челюсти. Она оказывается более развита, чем нижняя, поэтому нижние зубы часто перекрывают верхние. У людей с такой аномалией выступающий вперёд подбородок, отчего профиль становится «мужественным». Появление проблемы чаще всего связано с наличием лишнего зуба, слишком большими нижними зубами или неправильной постановкой челюсти в пространстве (верхняя находится в задней позиции или нижняя — в передней).

Глубокий прикус. Так называют состояние, когда верхние (передние) резцы перекрывают нижние больше, чем на половину их высоты. Частичное перекрытие — это нормально. Верхние резцы обычно больше, поэтому они закрывают нижние на треть. При глубоком прикусе нижних резцов практически не видно.

Открытый прикус. Характеризуется отсутствием смыкания. Людей с неправильным прикусом такого рода узнать просто: у них видно явное расстояние между зубами верхней и нижней челюсти. Обычно проблема появляется из-за недоразвитости резцов, клыков или моляров, чаще всего — передних верхних резцов.

Перекрёстный прикус. Это аномалия, когда одна из челюстей сужается и смещается в сторону, из-за чего зубы не могут найти свою «пару». Для людей с такой аномалией характерна заметная асимметрия лица.

Причины неправильного прикуса

Большинство людей считают, что неправильный прикус зубов бывает только у детей, но это ошибочное мнение. В детском возрасте обычно проявляются врождённые дефекты. У взрослых же изменения часто связаны с травмами, неправильным образом жизни, запущенными заболеваниями зубов и дёсен.

У детей причинами неправильного прикуса являются:

травмы, полученные при родах;

плохая наследственность и генетическая склонность к неправильной форме челюсти;

недостаточное питание плода, которое может быть связано с болезнью матери;

формирование ротового дыхания, которое сдвигает зубы и не даёт носовым пазухам полноценно развиваться;

неправильное положение младенца во время кормления грудью или из бутылочки;

любовь к длительному сосанию воротника, пальца, игрушек, злоупотребление пустышкой;

рахит или сбои в обменных процессах организма, а также неправильное питание, недостаток пищи со фтором и кальцием;

некорректное положение во время сна, сосание пальца во сне;

затянувшаяся замена временных зубов на коренные и слишком раннее начало смены зубов.

У взрослых появление неправильного прикуса, как правило, связано с одной или несколькими причинами, такими как:

хронические болезни носоглотки, особенно сильно влияет постоянная заложенность носа;

множественное кариозное поражение зубов, при котором человек неправильно распределяет нагрузку на челюсти при жевании;

неправильное и неполноценное питание, из-за которого зубы не получают необходимых витаминов и минералов для восстановления защитного слоя эмали, а также сбои обмена веществ, при которых организм не может извлечь нужные микроэлементы из пищи. Особенно негативно сказывается недостаток фтора и кальция;

травмы зубочелюстной системы.

В каждом возрасте неправильное смыкание зубов по-разному влияет на организм человека. Но если у взрослого влияние часто незаметно, то у ребёнка оно может привести к аномалиям развития очень многих систем и органов. Именно поэтому важно помнить, что будет, если не исправить прикус своевременно.

Влияние прикуса на осанку

Последние исследования доказали, что улучшение подвижности челюсти может снять напряжение в области таза и наоборот.

Кроме того, если бёдра или челюсть не сбалансированы, велика вероятность того, что другие части тела тоже. Как могут быть связаны эти два совершенно разных конца тела? Связь начинается во время эмбрионального развития с 15-го дня.

На этой стадии, называемой гаструляцией, на спинной стороне зародыша образуются углубления, которые становятся орофарингеальной оболочкой (продолжает формировать рот) и клоакальная мембрана (продолжает формировать отверстия мочевого, репродуктивного и пищеварительного трактов). Позвоночник растёт между ними, и две удалённые части остаются связаны с самого начала как одно целое.

В последние годы многие учёные исследовали различные факторы, влияющие на осанку: стопы, зрительные системы и внутреннее ухо. Одна из последних работ показала, что челюсть играет роль в осанке. Эти исследования показывают, что напряжение в челюсти может способствовать нарушению осанки, и наоборот.

Таким образом, положение вашей челюсти действительно влияет на вашу осанку. Это особенно актуально для тех, кто занимается спортом. Согласно этому исследованию, корреляция между неправильным прикусом, осанкой и балансом может оказать существенное влияние на производительность.

Последствия неправильного прикуса

Повышенная стираемость, кариес и потеря зубов. В норме при жевании нагрузка равномерно распределяется на все зубы. При нарушении прикуса на одни зубы нагрузка увеличивается, а на других практически отсутствует. На зубах, которые работают за двоих, быстрее стирается эмаль, появляются сколы, сами зубы расшатываются.

Заболевания дёсен. При неправильном прикусе зубы могут быть наклонены внутрь или, наоборот, развёрнуты к губам. Приём пищи или даже обычный разговор травмируют внутреннюю сторону щёк и язык. Страдают и дёсны: объём тканей постепенно уменьшается, оголяя корни зубов.

Болезни височно-нижнечелюстного сустава. Неправильное расположение резцов со временем приводит к смещению челюстных суставов друг относительно друга. Патология сопровождается мышечными спазмами, бруксизмом, хрустом и щёлканьем во время еды или разговора.

Заболевания пищевого тракта. Прикус отвечает за жевание и глотание, и его дефекты нарушают этот процесс. Плохо измельчённые продукты — это дополнительная нагрузка на органы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Появляется риск развития гастрита, энтероколита и проблем со стулом.

Проблемы с дыханием и ЛОР-заболевания. Скопление бактерий во рту при открытом прикусе способно спровоцировать гайморит, синусит, отит, ангину.

Способы исправления прикуса:

Элайнеры

Исправить прикус и устранить неровность зубов можно с помощью съёмных кап, которые создаются после внутриротового сканирования зубов. Способ подойдёт для лечения несложных нарушений. Капа на один шаг опережает актуальное положение зубов в зубном ряду. Поэтому после её надевания ощущается давление, которое равномерно распределяется по всей челюсти.

Для лечения изготавливается сет кап — каждая из них рассчитана на две недели, затем её нужно заменить следующей, и так до конечного результата.

Трейнеры

Съёмные капы из силикона на две челюсти, которые помогают исправить несложный прикус или закрепить полученный результат. Носить изделие нужно во время сна и днём до четырёх часов.

Виниры

По характеристикам похожи на коронки, но их устанавливают только на переднюю поверхность зуба в виде тонкой пластины на специальный стоматологический клей. Виниры устраняют дефекты, которые возникают в результате трещин или нарушения целостности зубов. Формируется визуально ровный зубной ряд.

Для пациента результат ортодонтического лечения — это эстетика, а для врача — функциональность. Если зубы просто кривые, а прикус идеальный, можно сделать виниры или коронки. В других случаях без брекетов не обойтись: виниры не исправляют положение зубов, а только маскируют их внешние недостатки.

Брекет-система

Система из замочков, прикрепляющихся на каждый зуб с помощью клея, и продетой через них металлической дуги, которая благодаря свойству памяти формы передвигает зубы в необходимом направлении.

Врач фиксирует дугу на брекетах специальными лигатурами. В зависимости от поставленной задачи и необходимой силы, которая будет действовать на каждый зуб и челюсть в целом, ортодонт может выбрать металлические или эластические лигатуры.