Названы 12 симптомов рака легких у некурящих

Курение является причиной появления рака легких в семи случаях из 10, однако даже те, кто не касался сигарет, не застрахованы от этого заболевания, пишет The Sun, ссылаясь на онкологов Йельского университета. Эксперты предупреждают, что продолжительный кашель, боли в груди или одышка — повод насторожиться. Всего же они обозначили 12 симптомов рака легких у некурящих.

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В некотором смысле рак легких у некурящих можно рассматривать как отдельное заболевание относительно рака легких, связанного с курением, поскольку оно обладает уникальными молекулярными и биологическими характеристиками и требует иного подхода при лечении, — сказано в публикации.

Как подчеркивают эксперты, у некурящих рак легких может развиваться медленнее. С другой стороны, у данной категории пациентов симптомы редко проявляются на ранней стадии, рак обнаруживают, когда он уже успевает разрастись.

На этом фоне онкологи рекомендуют обращать внимание на следующие 12 симптомов: продолжительный и усиливающийся со временем кашель, кашель с кровью, боли в груди, одышка, проблемы с дыханием, охрипший голос, потеря аппетита и веса, усталость, дискомфорт при проглатывании, отек лица или шеи, а также рецидивирующие инфекции легких, включая пневмонию.