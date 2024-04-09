Хирург предупредила о тяжелых последствиях использования капель для носа

Тахикардия может развиться из-за использования сосудосуживающих капель для носа, сообщила «Известиям» хирург Наталья Кобелевская. Она подчеркнула, что в этом состоянии пульс увеличивается до 100 и более ударов в минуту в состоянии покоя.

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По словам медика, тахикардия может появляться по многим причинам: из-за гормонального сбоя, сердечных патологий, приема лекарств, в том числе капель для носа.

Учащенный пульс опасен, так как сердце долго работает с высокой частотой, а это повышает риск развития артериальной гипертензии, — сказала Кобелевская.

Ранее врач-отоларинголог Светлана Марнова заявила, что капли для носа могут представлять опасность для здоровья, потому что они повышают риск развития аритмии. По ее словам, сосудосуживающие препараты имеют множество противопоказаний, на которые нужно обращать внимание. В частности, их нельзя применять при глаукоме, атрофическом рините или феохромацитоме.

Специалист утверждает, что сосудосуживающие капли предназначены для снятия отека слизистой. Все ингредиенты, применяющиеся в производстве таких средств, имеют ряд противопоказаний. Это обусловлено тем, что такие капли могут вызывать нарушения сердечного ритма. По этой причине их не рекомендуется принимать людям с диагностированной аритмией. Кроме того, сосудосуживающие капли вызывают привыкание, вынуждая пациентов постоянно применять их, чтобы свободно дышать.