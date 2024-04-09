Врач предупредил о тяжелых последствиях использования капель для носа

Из-за чрезмерного использования сосудосуживающих капель для носа может развиться тахикардия, то есть состояние, при котором пульс увеличивается до 100 и более ударов в минуту в состоянии покоя, предупредила хирург Наталья Кобелевская. Об этих и других тяжелых последствиях для здоровья она рассказала в комментарии для «Известий».

По словам врача, тахикардия может появляться по многим причинам: из-за гормонального сбоя, сердечных патологий, приема определенных лекарств. Спровоцировать учащение пульса может даже применение капель для носа.

Учащенный пульс опасен, потому что сердце долго работает с высокой частотой. Это [повышает] риск развития артериальной гипертензии.

Доктор предупредила, что чем выше пульс, тем выше вероятность развития гипертонии, ишемической болезни сердца. Также, продолжила она, тахикардия может спровоцировать гипертрофию левого желудочка, что может стать причиной сердечной недостаточности.

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