Заболевания, на которые указывает отрыжка

Отрыжка может оказаться признаком нарушений работы печени или проблем с сердечно-сосудистой системой, предупредил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов. В беседе с LIFE.ru он подчеркнул, что при заболеваниях печени отрыжка будет сопровождаться гнилостным запахом. Кроме того, следует провериться на наличие сахарного диабета.

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Нарушения работы печени, а также патологии сердечно-сосудистой системы тоже могут сопровождаться отрыжкой. Причем в первом случае отрыжка может иметь гнилостный запах, так как с газами выходит и желчь. Отрыжка с привкусом ацетона — симптом сахарного диабета, — пояснил врач.

Отрыжка с кислым привкусом свидетельствует о выбросе желудочного сока. Если симптом сопровождается болью в животе и тошнотой, у человека могут оказаться патологии желудка и двенадцатиперстной кишки. Еще одной причиной возникновения отрыжки являются сильные стрессы. Неронов добавил, что проблема может беспокоить человека и при отсутствии заболеваний, например, если употреблять газообразующие продукты или сразу после еды пить чай или кофе.

Онколог Евгений Черемушкин ранее рассказал, что язвы, жжение и зуд могут быть признаками злокачественной опухоли ротовой полости. По его словам, при обнаружении данных симптомов необходимо как можно скорее обратиться к специалисту.