Женщина заразилась пятью болезнями после укуса клеща

29-летнюю американку Кайлу Зейгельштейн клещ заразил сразу пятью болезнями. О своем необычном случае молодая женщина рассказала в беседе с изданием People.

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По словам Зейгельштейн, до болезни она была активной девушкой: ходила с друзьями на концерты, в походы и на велопрогулки, путешествовала и ни о чем не переживала. Однако однажды на работе она заметила, что сильно потеет, и почувствовала себя дезориентированной. Девушка обратилась к врачу, и специалист предположил, что она заразилась ОРВИ. Спустя неделю симптомы не пропали, и девушка чувствовала себя изнуренной, едва встав с постели. Зейгельштейн была вынуждена бросить работу и переехать к родителям.

Плохое самочувствие длилось шесть месяцев. После тщательно обследования у нее обнаружили пять инфекций — болезнь Лайма, пироплазмоз, бартонеллез, пятнистую лихорадку Скалистых гор и эрлихиоз, которые переносят клещи. Из-за них у Зейгельштейн развились микоплазменная пневмония, хроническая активная Эпштейн-Барр вирусная инфекция и ортостатическая гипотензия (пониженное давление).

На протяжении нескольких лет после заражения, которое произошло в 2018 году, американка постоянно чувствует боль и усталость. Кроме того, у нее регулярно бывают тошнота и диарея. Долгое время она принимала антибиотики, однако затем стала пробовать экспериментальные методы лечения.

Каждый день мне приходится думать о том, как я себя чувствую и что я могу сделать. В большинстве случаев это означает вычеркивание каких-то дел из списка. Например, если я пойду за продуктами, значит, не смогу поговорить с другом, потому что позже мне придется спать. Я учусь жить с болезнью и понимаю, что она может быть просто частью меня, не всей мной.

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