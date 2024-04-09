Врачи оценили безумный лайфхак из сети

Очередной вирусный тренд из «ТикТока» позволил как следует выспаться его восторженным последователям. Правда, медики относятся к новаторскому лайфхаку неоднозначно — с одной стороны, подтверждают эффективность метода, с другой — предупреждают о возможных рисках, среди которых — удушье.

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Автор видео, набравшего 19 миллионов просмотров, поделилась простой идеей — повязать на голову толстовку вместо маски для сна.

Девушка по имени Кэлли Гейли заявила, что прибегла к странному методу от отчаяния. «Это так удобно. Я не знаю, как объяснить, но это творит чудеса», — прокомментировала свой опыт инфлюенсер. Что ж, объяснение нашлось у специалистов.

«На самом деле этот трюк известен как "пеленание" — плотно обернутая ткань создает ощущение безопасности и комфорта», — рассказала Bustle доктор Джессика Андраде.

По словам эксперта, небольшое давление, оказываемое толстовкой, создает эффект кокона, аналогичный эффекту утяжеленного одеяла, что может быть весьма эффективно для некоторых людей. В свою очередь, сомнолог Шелби Харрис обращает внимание, что метод блогерши может быть небезопасным.

Врач отметила, что, завязывая рукава под подбородком, вы рискуете столкнуться с затруднением дыхания, а также проснуться с раздражением на коже или перегреться.