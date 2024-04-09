Почему весной часто происходит обострение варикоза

Хирург и флеболог Андрей Шишкин рассказал, почему в начале весны может начаться обострение варикозного расширения вен.

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Он напомнил, что варикозная болезнь — расширение и искривление вен в нижних конечностях. Высокая температура заставляет вены расширяться, а варикозная болезнь связана с медленным током крови, в связи с этим появляется возникновение тромбоза.

— Может возникнуть локальное возникновение боли, покраснение и уплотнение подкожных вен. Если происходит обострение в виде тромбоза, то острая боль возникает в том месте, где сформировался тромб. Но многих пациентов приводят к врачу тянущая, ноющая боль, которая усиливается к вечеру. Она связана с тем, что кровь не может полноценно подняться вверх, — подчеркнул флеболог в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».

Врач также сообщил, что иногда болезнь проявляется бессимптомно, но если не обращаться к врачу, могут возникнуть осложнения. Например, может потемнеть кожа или появиться язва.

В свою очередь ревматолог Ольга Георгинова рассказала об артрозе — самом распространенном заболевании опорно-двигательного аппарата.