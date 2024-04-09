Болезни и состояния, которые приводят к потере волос

Причин у облысения много. Одна из них – атрофия волосяных фолликулов, провоцируемая дигидротестостероном. Другая – очаговая алопеция, аутоиммунное заболевание, при котором организм атакует собственные волосяные фолликулы, пишет Aif.ru.

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Часто волосы выпадают из-за стресса, при котором происходит подавление иммунной системы. Стресс повышает уровень гормона кортизола, а он провоцирует воспаления, объясняет трихолог Виктория Толстоносова.

Генетическая предрасположенность, дефицит витаминов и минералов, скачки гормонов тоже влияют на выпадение волос.

Среди заболеваний врач выделяет анемию, бактериальные и грибковые инфекции, эндокринные патологии. У женщин также может наблюдаться послеродовая алопеция.

Если причина облысения кроется в болезни, то шансы на исправление ситуации повышаются. Если дело в наследственности, то лучше обратиться к трихологу, он подберет лечение. Дерматовенеролог-косметолог Юлия Мельникова отмечает, что в этом случае ситуация нормализуется только на время приема препаратов, а после их отмены волосы снова начнут выпадать.

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