Болезни и состояния, которые приводят к потере волос

Врач Толстоносова перечислила болезни и состояния, приводящие к потере волос
Причин у облысения много. Одна из них – атрофия волосяных фолликулов, провоцируемая дигидротестостероном. Другая – очаговая алопеция, аутоиммунное заболевание, при котором организм атакует собственные волосяные фолликулы, пишет Aif.ru.
Часто волосы выпадают из-за стресса, при котором происходит подавление иммунной системы. Стресс повышает уровень гормона кортизола, а он провоцирует воспаления, объясняет трихолог Виктория Толстоносова.
Генетическая предрасположенность, дефицит витаминов и минералов, скачки гормонов тоже влияют на выпадение волос.
Среди заболеваний врач выделяет анемию, бактериальные и грибковые инфекции, эндокринные патологии. У женщин также может наблюдаться послеродовая алопеция.
Если причина облысения кроется в болезни, то шансы на исправление ситуации повышаются. Если дело в наследственности, то лучше обратиться к трихологу, он подберет лечение. Дерматовенеролог-косметолог Юлия Мельникова отмечает, что в этом случае ситуация нормализуется только на время приема препаратов, а после их отмены волосы снова начнут выпадать.
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