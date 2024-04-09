Аптечные средства от прыщей, которые не работают

«Болтушки» (раствор для местного применения с содержанием талька и цинка), витаминные комплексы для кожи, спиртовые растворы, а также масла, например, масло чайного дерева не помогают в борьбе с прыщами. Кроме того, они могут ухудшить состояние кожи, об этом «Газете.Ru» рассказал врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Андрей Кузнецов.

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«Такие средства как салициловая кислота в чистом виде, спирт, настойка календулы и любые другие спиртовые растворы, могут пересушивать кожу и, более того, всегда есть риск получить химический ожог кожи, что может вызвать сильное шелушение и покраснение, болезненные ощущения», – объяснил Кузнецов.

Различные масла, например, масло чайного дерева или любое другое, по словам дерматолога, будут создавать на коже пленку, под которой прыщ будет только ещё больше расти и воспаляться.

«Витаминные комплексы для здоровья кожи не помогут в борьбе с высыпаниями, в том числе и потому что они в целом достаточно плохо усваиваются организмом. Гораздо целесообразнее сделать выбор в пользу полноценного разнообразного питания. Так называемые «болтушки» на практике тоже очень редко применяются в наши дни из-за низкой эффективности», – заключил специалист.

По его словам, если высыпаний становится все больше и они не проходят со временем — это повод обратиться к врачу-дерматологу.

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