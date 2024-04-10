Почему весной приходит депрессия

Сезонное аффективное расстройство может поразить и здоровых людей

© Российская Газета

Весна - прекрасное время года. Все вокруг преображается, все больше солнечных дней, расцветают деревья. Так почему некоторые люди впадают в уныние, в то время, когда нужно только радоваться жизни?

Кто в группе риска

Действительно, в период смены времен года люди часто сталкиваются с депрессиями, стрессом, подтверждает врач-психотерапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Татьяна Чистякова.

У этого нарушения есть даже термин: САР - сезонное аффективное расстройство. На самом деле это процесс обострения психических недугов, происходящий в зависимости от времени года.

В группе риска САР, соответственно, в первую очередь находятся люди, страдающие определенными психическими заболеваниями - депрессией, шизофренией, психозами, паранойей, биполярным аффективным расстройством.

Также САР подвержены люди с нервными заболеваниями, неустойчивым гормональным и эмоциональным фоном, наличием зависимостей - алкоголизмом, наркоманией.

Могут переживать САР и здоровые люди, которые находятся в состоянии хронического стресса, страдающие неврозами, а также имеющие синдром эмоционального выгорания.

Симптомы весенней депрессии

Перепады настроения, чувство безрадостности и пессимистичный взгляд на происходящие события. Стресс может выразиться в чувстве тревоги, беспокойства, усталости.

Тревожные признаки - эмоциональные реакции, не соответствующие ситуации (смех в ответ на сообщение о несчастье, слезы в ответ на шутку и т.д.), несоразмерная реакция на обычные раздражители (например, чрезмерная агрессия на нейтральное обращение).

Признаком сезонного аффективного расстройства может быть даже просто излишняя эмоциональность весной.

А крайние состояние - бред, признаки галлюцинаций.

В таком случае только специалист сможет назначить правильное медикаментозное лечение или курс психотерапии.

"Смена времени года способна провоцировать возникновение депрессивных состояний и стрессов", - говорит Чистякова.

Что же именно провоцирует развитие САР?

Увеличение светового дня, смена циркадных ритмов (колебания интенсивности различных биологических процессов). Из-за этого у человека изменяются режим сна и бодрствования, что порой становится почвой для стрессов.

Увеличивается дневная доза витамина D - организму также необходимо приспособиться к этому. Из-за перепадов температур на него также повышается нагрузка.

В организме происходит гормональная перестройка - изменение выработки мелатонина и серотонина.

Наконец, весной человек, как правило, страдает авитаминозом, что тоже ослабляет его.