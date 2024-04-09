В России заболеваемость ковидом снизилась на 7,2% за неделю

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 7,2%, а число госпитализаций уменьшилось на 6,6%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Увеличение числа госпитализаций произошло в 32 субъектах РФ, заболеваемости - в 35 регионах страны.

По данным штаба, за неделю выздоровели 21 524 человека, зараженных ковидом, что на 10,6% меньше по сравнению с показателем неделей ранее, 69 человек умерли.