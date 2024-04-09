Симптомы кишечной инфекции

Рост случаев заболеваний острой кишечной инфекцией всегда возрастает с наступлением весны. Об этом рассказала врач-инфекционист Любовь Раченкова.

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Эксперт объяснила, что возбудитель может попасть в организм через предметы обихода, через недоброкачественную воду или продукты питания.

Инфекционист отметила, что главные признаки острой кишечной инфекции: диарея и лихорадка. При кишечной инфекции может возникнуть обезвоживание. Это особенно опасно для маленьких детей и людей старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями.

Поэтому при появлении первых симптомов стоит обратиться за медицинской помощью. Также важно пить больше жидкости с электролитами, солями и глюкозой для лучшего усвоения.

— То есть лучше пить много минеральной воды и чай с сахаром, — объяснила Любовь Раченкова в комментарии «360».

По словам медика, ежедневный минимальный объем потребляемой жидкости для человека с кишечной инфекцией составляет от 2,5 до трех литров. Для лечения также применяют адсорбенты, которые выводят из организма токсические продукты.

В Минздраве Оренбургской области сообщили, что 18 жителей затопленного Орска отравились водой из-под крана после употребления. Некоторым потребовалась госпитализация, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

К пищевому отравлению может привести хранение мяса и рыбы совместно с другими продуктами, а также их размораживание на кухонном столе. Об этом сообщила специалист по токсикологии Диана Канелло.