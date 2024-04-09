Терапевт рассказал о неочевидных причинах развития деменции

Мануальный терапевт, невролог Андрей Черемухин рассказал, из-за чего человек рискует столкнуться с деменцией. Он назвал пять неочевидных причин.

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Как рассказал российский медик, первой причиной появления проблем с мышлением является отсутствие сна. По словам эксперта, мозг во время сна обрабатывает полученные за день данные и восстанавливает работу нервной системы. Если человек спит недостаточно, то он сталкивается с повышенной невнимательностью и потерей концентрации. Об этом пишет издание "Известия".

Второй причиной развития деменции Черемухин назвал переработки. Он объяснил, что чрезмерное внимание к работе приводит к эмоциональному истощению и трудностям с концентрацией. Из-за возникающих переживаний разрушаются здоровые клетки мозга, поэтому он становится более уязвимым.

К слабоумию ведет и употребление вредной еды, богатой "плохим" холестерином, и сладостей.

– По статистике, у людей с сахарным диабетом риск нарушения когнитивных функций выше по сравнению с другими, – сообщил врач.

Также недостаток воды в организме негативно отражается на функционировании мозга.

Четвертой причиной является одиночество. Ученые обнаружили связь между этим состоянием и накоплением бета-амилоида. Он влияет на развитие проблем с мозгом.

К пятой причине появления деменции относятся хронические заболевания. Их игнорирование часто приводит к ухудшению памяти.