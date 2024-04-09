Россиянин вырастил гигантскую опухоль в животе, которая сдвинула его органы

Как рассказали в местном онкодиспансере, пациент Тимур долго игнорировал симптомы, и опухоль внутри живота разрослась до колоссальных размеров. Она так сдавила нервы и кровеносные сосуды, что у больного начала отниматься нога. Новообразование также полностью сместило находящиеся рядом органы. Мужчину решили срочно оперировать, пока опухоль не начала сминать органы.

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Опухоль появилась в забрюшинном пространстве. Это область внутри живота, где находятся желудок, печень, селезёнка и кишечник. Пространство позволяет органам пищеварения свободно перемещаться и изменять своё положение в зависимости от изменения внутреннего давления.

На рентгене видно, что опухоль разрослась настолько, что сместила все рядом находящиеся органы. Она превышала 30 см в диаметре.

© Томский онкологический диспансер

«Живот раздуло насколько, что даже нагибаться не мог», — рассказал пациент о своём состоянии.

Операция заняла около 2,5 часа. Пациенту удалили опухоль вместе с забрюшинной клетчаткой плюс частично захватили мышцы. Но это полностью безопасно для пациента, заверили в больнице.

«Сейчас все жизненные функции Тимура восстановлены и практически не требуют медикаментозной коррекции», — добавили медики.

Ранее в Великом Новгороде врачи удалили у женщины опухоль объёмом 40 л. Пациентка прекрасно знала о новообразовании, но ни в какую не соглашалась на операцию.