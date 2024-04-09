Четыре случая, когда щитовидку придется оперировать

В этом случае у больного в крови образуется избыток гормонов щитовидной железы, из-за чего может произойти отравление этими гормонами — тиреотоксикоз. Если антитиреоидные препараты не помогают, пациенту удаляют всю щитовидку. В каких случаях ещё придётся оперировать щитовидную железу — объяснил хирург-эндокринолог клиники «Абиа» Максим Салов.

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Когда нужна операция

Салов привёл 4 случая, когда может потребоваться полное или частичное удаление щитовидной железы.

1. Базедова болезнь, или диффузный токсический зоб. Если у больного уже начался тиреотоксикоз (то есть отравление гормонами щитовидки), может потребоваться полное удаление железы. В некоторых случаях вместо удаления щитовидки эндокринолог может рекомендовать терапию радиоактивным йодом.

2. Наличие узлов в щитовидной железе. Если узлы самостоятельно не производят гормоны, обычно щитовидку не оперируют. Но в некоторых случаях из-за них сдавливается трахея, человек не может нормально дышать и глотать. Тогда частичное или полное удаление железы допустимо.

3. Токсическая аденома. При этом заболевании появляется доброкачественная опухоль щитовидной железы, которая сама производит гормоны. Пациенту удаляют долю щитовидки с узлом либо проводят резекцию. Но есть и другие способы решения проблемы: этаноловая склеротерапия (введение 96% спирта в проблемный узел) и радиочастотная абляция (разрушение ткани узла при помощи тепловой энергии).

4. Рак щитовидной железы. Если метастазов в лимфоузлах шеи ещё нет, а узел небольшой, то пациенту удаляют долю щитовидной железы. В более тяжёлых случаях приходится полностью удалять щитовидку и часть клетчатки шеи с поражёнными лимфоузлами, рассказал врач «Доктору Питеру».

Ранее «Секрет» писал, что самая распространённая патология щитовидной железы — гипотиреоз. Как она даёт о себе знать, читайте здесь.