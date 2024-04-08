Житель Новосибирска остался без ноги после нескольких ошибочных диагнозов

Житель Новосибирска стал инвалидом после того, как врачи поставили ему несколько неправильных диагнозов. Мужчине пришлось ампутировать ногу.

В начале 2022 года у сибиряка отекло колено и распухла голень. Он обратился за помощью к специалисту, который решил, что у пациента растяжение коленного сустава.

Лечение от растяжения не помогло. Боль продолжала мучить новосибирца. Он вызвал скорую помощь. Бригада привезла его в травмпункт. Там врачи поставили диагноз – тромбоз вен. Но УЗИ диагноз не подтвердило.

Дежурный врач поставил третий диагноз и назначил лечение. Усомнившись в назначении медика, мужчина отправился в платную клинику. К этому моменту нога уже частично утратила чувствительность.

Пациента немедленно прооперировали, удалив отмершие ткани. После этого он перенес еще две операции, но ногу спасти не удалось. Конечность пришлось ампутировать до колена.

Новосибирец подал в суд на больницу и врачей, из-за которых стал инвалидом. В суде было доказано, что ногу не пришлось бы ампутировать, если бы медики сразу качественно провели диагностику.

Горбольницу №1 обязали выплатить компенсацию в размере 2,5 млн рублей.

Ранее еще один новосибирец едва не остался без ног из-за ошибки врачей.