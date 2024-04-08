Топ-10 самых опасных для человечества заболеваний

Недавно был представлен обширный отчет, собранный несколькими сотнями ученых и научных организаций из различных стран по результатам 30-летнего исследования глобальной борьбы человечества с опасными заболеваниями, передает издание Lancet.

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Исследователи, возглавляемые Институтом по измерению показателей здоровья и оценке состояния здоровья Университета штата Вашингтон, проанализировали данные за период с 1990 по 2021 годы. Они выявили десять самых смертельных болезней, среди которых ишемическая болезнь сердца, инсульт, хроническая обструктивная болезнь легких, инфекции нижних дыхательных путей и неонатальные нарушения.

Болезнь Альцгеймера, рак легких, диабет, тяжелые заболевания почек и диарея, вызванная кишечными инфекциями, также вошли в этот список. Пандемия COVID-19 быстро поднялась на второе место смертельных болезней. В будущем ученые прогнозируют увеличение возрастных заболеваний и снижение смертности от инфекционных заболеваний.