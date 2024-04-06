Кто в России имеет право на бесплатные лекарства и как их получить

В Минздраве рассказали, что более 26 миллионов жителей страны могут получить бесплатно нужные им лекарства, медизделия, специальное лечебное питание. Несмотря на явную пользу от такой льготы, многие предпочитают отказаться от нее и получить деньги, которые предусмотрены в качестве компенсации, сообщает ИА DEITA.RU.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев заявил, что основные причины отказа от льготы в пользу денег связаны с желанием получить дополнительное финансовое обеспечение, пусть и небольшое, с трудностями, с которыми сталкиваются желающие получить лекарства и изделия, а некоторые пытаются схитрить, пользуясь лазейками в законодательстве.

Среди трудностей называют вечные причины: бюрократию, очереди в поликлиниках, трудности с тем, чтобы попасть к врачу. Некоторые врачи также требуют, чтобы льготники прошли комиссию. Мало у кого есть время и возможность проводить долгое время в больничных коридорах. При этом размер компенсационной выплаты меньше, чем стоимость нужных лекарств, но люди решают, что справятся с этим самостоятельно или как-нибудь обойдутся.

Всего по статистике известно о 10 миллионах отказов. В них входят также те, кто пытается обыграть законодательные нормы и, получив компенсацию за отказ от льготных лекарств, получить их по другому закону. Отмечается, что с этим пытаются бороться на местах, но это не всегда получается делать. В целом же работа по льготному обеспечению людей из Федерального регистра ведется лишь в нескольких регионах, хотя в следующем году действие программы хотят расширить на всю страну.

В льготные категории традиционно попадают ветераны боевых действий, участники ВОв, блокадники, те, кто был узниками концлагерей, пострадавшие от радиации, герои России и Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы, родители и жены погибших военных, народности Севера, взрослые и дети с инвалидностью, в том числе I и II нерабочей группы, дети до 3 лет или до 6 лет, если они из многодетных семей. Перечень более широкий, к тому же может отличаться по регионам. Полностью можно посмотреть на сайте госуслуг.

Чтобы получить причитающееся, нужно взять с собой подтверждающие документы и прийти в свою поликлинику. Выдадут все нужное по специальному рецепту, который нужно периодически обновлять – каждые полгода. Забрать лекарства можно в социальной аптеке, обычно о их местонахождении знают врачи. Если нужного не окажется, можно оставить заказ.