Какие методы физиотерапии бесполезны

«Советские» методы физиотерапии с применением магнитов или электрического тока не доказали свою эффективность, а в некоторых случаях была подтверждена их бесполезность. Об этом «Газете.Ru» рассказал терапевт клиники DocMed Георгий Каевицер.

«Физиотерапевтические методы, доставшиеся российской медицине от советской, должным образом не исследовались, либо в исследованиях была подтверждена их неэффективность. Так, неэффективность магнитотерапии подтвердили два исследования, опубликованные в 2007 и 2013 годах. Дарсонваль ни в России, ни за рубежом нормально не исследовали, а электрофорез противоречит биологическим аспектам работы мембран клеток», — объяснил Каевицер.

Врачи, которые верят в эффективность электро- и сонофореза обещают, что электричество или ультразвук могут пронести молекулы препарата сквозь ткани к нужной точке. Однако на самом деле в клетку беспрепятственно могут проникать только кислород, углекислый‌ газ, вода, спирты. Что касается УВЧ-терапии, то высокочастотное электромагнитное поле по сути представляет тепло и может лишь обеспечить незначительное местное обезболивание. А лазерная терапия эффективна только в том случае, если им что-то выжигают или испаряют.

Современная наука, однако, продолжает пытаться «приручить» свет, магниты и электричество, чтобы использользовать их для терапии. Есть данные, что пульсовая магнитотерапия может иметь некоторый эффект в терапии боли, и FDA (Управление по санитарному надзору за продуктами и лекарствами США) даже зарегистрировало эти девайсы, рассказал врач. Также накапливаются данные об эффективности транскраниальной магнитной стимуляции.