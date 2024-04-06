Психолог назвала стремление «отключиться от реальности» причиной выгорания

Отказ от чтения новостей и просмотра телевизора не поможет унять тревогу. Создавать «персональный рай» в информационной изоляции неэффективно.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.

«Я сегодня слышала от психологов некоторые рекомендации — выключить телевизор, перестать читать новости, отключиться от реальности. Такой персональный рай себе создать и радоваться. Это не работает с точки зрения психиатрии, психоанализа. Это такой быстрый путь к выгоранию. Человек не может жить в созданном собой сюрреализме. Выйдя из придуманной сказки, он сойдёт с ума. Поэтому вот этот возврат в реальность, от которой, например, работающему, социально активному человеку никуда не деться. Он как раз-таки вызывает выгорание. Когда люди говорят: «У меня руки опускаются. Я выгораю, потому что не могу чего-то добиться», на этот счёт есть хороший ответ: «Время ещё не пришло. Ты, главное, себя не растрать. Ты должен выбрать путь и ему следовать. Потихоньку, неторопливо». Из всего нужно брать позитив. Выгорание — это эмоциональная вымотанность, когда у человека не совпали ожидания и старания. Тогда нужно себе сказать: «Пора бы мне снизить темпы, это не мой путь, по которому я набиваю шишки, попробую-ка свернуть в другую сторону».

Ранее аналитики выяснили, что 45% россиян находятся в состоянии выгорания. Среди его проявлений — постоянное чувство усталости, регулярное перенапряжение, стресс, отсутствие инициативы и энтузиазма.