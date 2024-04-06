Врач предупредила об опасности использования патчей с иголками от прыщей

В сети появились ролики с использованием патчей с иголками, которые якобы быстро помогают вылечить прыщи. На маркетплейсах и других платформах подобные средства широко представлены, в среднем стоят от 300 рублей, но использование их опасно для кожи. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог, соосновательница клиники Cosmoexpert Оксана Баланова.

«Подобными средствами пользуются люди, занимающиеся самолечением. Стараясь избавиться от акне, они пересушивают кожу избыточным применением средств с салициловой кислотой», — объяснила врач Баланова.

По ее словам, средство эффективно при лечении «закрытых» комедонов, черных точек: регулярное отшелушивание верхнего слоя кожи регулирует выработку кожного сала. Для точечной терапии воспаленных участков салициловая кислота не эффективна.

«Она разъедает головку прыща, содержимое вытекает и «расплывается» под патчем, который наклеивается на всю ночь. Иголки провоцируют дополнительное раздражение, увеличивается риск возникновения контактного дерматита, в том числе из-за состава самого пластыря. Ожог на коже может оставить за собой пятна постакне или рубец. Подобные средства не решают проблему, а добавляют риск занесения инфекции», — отметила специалист.

В качестве SOS-средства при назревающем воспалении косметолог рекомендовала смешать ихтиоловую и гентамициновую мазь в пропорции 50 на 50, нанести на воспаленный участок. Сверху можно накрыть кусочком стерильного бинта и оставить на ночь. Это поможет снять воспаление. Если уже сформировался гнойник, можно точечно нанести средства, содержащие спирт или цинк: клиндамицин, куриозин, регецин и другие.