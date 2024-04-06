Россиянам напомнили, как правильно удалять клещей

Роспотребнадзор напоминает, что сезон клещей уже наступает. А также рассказывает, как правильно удалить присосавшееся насекомое.

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При удалении клеща следует захватить его пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к месту укуса, а затем повернуть его вокруг оси, чтобы извлечь из кожи, место укуса необходимо продезинфицировать,.

Лучше, чтобы все это сделал врач в поликлинике или травмпункте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Если в месте укуса осталась черная точка, значит, голова или хоботок клеща оторвались и остались под кожей. Вытаскивать их не нужно - достаточно обработать это место йодом, со временем инородное тело выйдет само.

Снятого клеща нужно обязательно доставить в микробиологическую лабораторию для проведения исследования в целях дальнейшего назначения соответствующего лечения.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», первые клещи появились на природных территориях Москвы из-за тёплой погоды.