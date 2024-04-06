Почему возникает затруднение жевательного процесса с возрастом

Старение — это естественный процесс, который неизбежно сопровождается изменениями в организме. Одной из заметных проблем становится затруднение в процессе жевания, которое влияет не только на качество питания и усвоение питательных веществ, но и на общее самочувствие и качество жизни. Поэтому важно понимать, почему возникают эти проблемы и как с ними можно эффективно справиться.

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Об этом рассказала «Вечерней Москве» стоматолог-ортопед клиники «Рассвет» Александра Ланцева.

Почему возникают затруднения

Изменение состава слюны

С возрастом уменьшается активность слюнных желез. Это приводит к снижению выработки слюны и, как следствие, к сухости во рту, что затрудняет процесс жевания и глотания.

Износ зубов

С годами зубы стираются и теряют свою первоначальную форму, что влияет на эффективность жевания. К тому же риск развития кариеса и других заболеваний полости рта увеличивается.

Потеря зубов

Это одна из самых значительных причин, затрудняющих жевание. Без зубов жевательный процесс существенно осложняется, что ограничивает выбор продуктов и ухудшает питание.

Атрофия челюстной кости

После потери зубов костная ткань постепенно атрофируется, что делает фиксацию зубных протезов более сложной и ухудшает функцию жевания.

Как справиться с проблемой

Поддержание гигиены полости рта

Регулярное посещение стоматолога и правильный уход за зубами и деснами помогут предотвратить многие проблемы, связанные со старением.

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Восстановление зубного ряда

Современная стоматология предлагает многочисленные способы восстановления зубов, включая керамические виниры, коронки, мосты и зубные имплантаты. Применение этих методик может существенно улучшить жевательную функцию.

Использование зубных протезов

В случаях когда сохранить собственные зубы невозможно, качественные зубные протезы могут стать эффективным решением проблемы. Современные протезы отличаются высокой степенью адаптации и комфорта.

Специфическая диета

В случае ограниченного выбора продуктов из-за проблем с жеванием следует обратить внимание на диету, которая предусматривает включение в рацион мягкой и легкоусвояемой пищи, обогащенной необходимыми питательными веществами.

Гимнастика для челюстных мышц

Ежедневные упражнения, направленные на укрепление мускулатуры челюсти, могут способствовать улучшению жевательной функции.

Важно помнить, что затруднения с жеванием в пожилом возрасте — это не приговор. Современная стоматология и ортопедия предлагают многообразные решения для возвращения комфорта и эффективности жевательного процесса. Не стоит откладывать визит к врачу, поскольку раннее обращение за помощью позволяет облегчить многие проблемы и значительно улучшить качество жизни.