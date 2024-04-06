Почему возникает затруднение жевательного процесса с возрастом

Затруднение жевательного процесса с возрастом: почему оно возникает и как с ним справиться
Старение — это естественный процесс, который неизбежно сопровождается изменениями в организме. Одной из заметных проблем становится затруднение в процессе жевания, которое влияет не только на качество питания и усвоение питательных веществ, но и на общее самочувствие и качество жизни. Поэтому важно понимать, почему возникают эти проблемы и как с ними можно эффективно справиться.
Об этом рассказала «Вечерней Москве» стоматолог-ортопед клиники «Рассвет» Александра Ланцева.
Почему возникают затруднения
Изменение состава слюны
С возрастом уменьшается активность слюнных желез. Это приводит к снижению выработки слюны и, как следствие, к сухости во рту, что затрудняет процесс жевания и глотания.
Износ зубов
С годами зубы стираются и теряют свою первоначальную форму, что влияет на эффективность жевания. К тому же риск развития кариеса и других заболеваний полости рта увеличивается.
Потеря зубов
Это одна из самых значительных причин, затрудняющих жевание. Без зубов жевательный процесс существенно осложняется, что ограничивает выбор продуктов и ухудшает питание.
Атрофия челюстной кости
После потери зубов костная ткань постепенно атрофируется, что делает фиксацию зубных протезов более сложной и ухудшает функцию жевания.
Как справиться с проблемой
Поддержание гигиены полости рта
Регулярное посещение стоматолога и правильный уход за зубами и деснами помогут предотвратить многие проблемы, связанные со старением.
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Восстановление зубного ряда
Современная стоматология предлагает многочисленные способы восстановления зубов, включая керамические виниры, коронки, мосты и зубные имплантаты. Применение этих методик может существенно улучшить жевательную функцию.
Использование зубных протезов
В случаях когда сохранить собственные зубы невозможно, качественные зубные протезы могут стать эффективным решением проблемы. Современные протезы отличаются высокой степенью адаптации и комфорта.
Специфическая диета
В случае ограниченного выбора продуктов из-за проблем с жеванием следует обратить внимание на диету, которая предусматривает включение в рацион мягкой и легкоусвояемой пищи, обогащенной необходимыми питательными веществами.
Гимнастика для челюстных мышц
Ежедневные упражнения, направленные на укрепление мускулатуры челюсти, могут способствовать улучшению жевательной функции.
Важно помнить, что затруднения с жеванием в пожилом возрасте — это не приговор. Современная стоматология и ортопедия предлагают многообразные решения для возвращения комфорта и эффективности жевательного процесса. Не стоит откладывать визит к врачу, поскольку раннее обращение за помощью позволяет облегчить многие проблемы и значительно улучшить качество жизни.