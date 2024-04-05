В Казахстане выявили холеру у женщины, прилетевшей из Дели

Специалисты санитарно-карантинного контроля Казахстана выявили холеру у гражданки Киргизии, прилетевшей рейсом компании Air Astana в Алма-Ату из Дели. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана.

По ее данным, гражданка Киргизии летела на родину через Алма-Ату. Специалисты санитарно-карантинного контроля заподозрили у пассажирки инфекционное заболевание. По результатам обследования у нее выявили холеру.

Медики определили круг близких контактных пассажиров и назначили им лабораторное обследование. Больную и контактировавших с ней пассажиров госпитализировали в инфекционный стационар города Алма-Аты. На борту воздушного судна прошла дезинфекция.

Врачи провели среди пассажиров самолета информационно-разъяснительную работу о симптомах заболевания холерой и мерах профилактики с рекомендациями немедленно обратиться за медицинской помощью при появлении симптомов.