Как отличить перепады настроения от психического заболевания
Многие знают, что такое скачки настроения: то без видимых причин ощущается душевный подъем, а потом вдруг наступает период тоски и тревоги - и опять зачастую без внешних влияний. Как отличить просто смену настроения от серьезного психического заболевания - биполярного аффективного расстройства (БАР), "Российской газете" рассказала руководитель отдела по изучению эндогенных психических расстройств и аффективных состояний Научного центра психического здоровья РАН, эксперт "Гедеон Рихтер", доктор медицинских наук Александра Бархатова.
БАР - это довольно распространенное заболевание. Такое расстройство психики, по оценкам, в мире имеет 6,5% населения. Но не все имеют о нем представление и, тем более, знают, как оно проявляется. Не случайно ежегодно в последний день марта отмечается Всемирный день биполярного расстройства - специалисты объясняют, как важно уметь отличить просто смену настроения от сигналов серьезного заболевания.
"Поэтому важно уметь увидеть сигналы серьезного заболевания, отличить их от обычных перемен в настроении", - отмечает профессор Бархатова.
Есть расхожее мнение, что БАР возникает у людей с творческими способностями и нетривиальным мышлением.
"Но важно понять, что это психическое заболевание, и его течение может быть сопряжено с изнурительными состояниями. Для оказания помощи в таких случаях пациенту может требоваться госпитализация", - подчеркивает эксперт.
В последнее время появились узко ориентированные тесты - и с их помощью квалифицированные специалисты могут сегодня быстрее и увереннее поставить диагноз БАР и назначить эффективную терапию.
"Поставить или опровергнуть диагноз может только врач. Поэтому если вы заметили у близкого человека непроходящую тоску, долгое уныние без видимых причин, если он высказывает мысли о смерти или, наоборот, беспричинную радость, и это длится дольше двух недель, - подумайте о консультации у психолога или врача-психиатра, - советует Александра Бархатова. - Также нужно насторожиться, если человек совершает импульсивные, необдуманные траты, непоследовательность в поведении".
Этап "могу свернуть горы"
"Периоды "приподнятого" настроения в случае, когда речь идет о проявлениях БАР, называются манией. Однако у человека с БАР в такие моменты не просто хорошее настроение, а ощущение, что он может свернуть горы и изменить мир. Мышление меняется настолько, что суждения становятся зачастую оторванными от реальной жизни, а решения, принятые в этот период, могут приводить к непредсказуемым последствиям", - отмечает профессор Бархатова.
Как понять, что это не просто прилив энергии, а проявления периода мании при БАР?
Доктор назвала самые важные признаки:
- человек проявляет немотивированную радость и оптимизм;
- у него чрезмерно завышенная самооценка;
- может присутствовать снижение потребности во сне;
- он находится в непрерывном состоянии эмоционального возбуждения и даже эйфории;
- все это может продолжаться неделю, две и дольше.
Этап подавленности и депрессии
После эмоционального подъема наблюдается резкий спад.
"В такие депрессивные периоды "знак" эмоционального состояния меняется с плюса на минус, но сила, интенсивность ощущений остается на прежнем уровне", - говорит профессор Бархатова.
Это время отличают следующие признаки:
- депрессивные периоды длятся значительно дольше периодов мании - 41% против 9% времени в году;
- потеря интереса к чему бы то ни было (в том числе, и к любимым ранее занятиям и хобби);• появляется неуверенность в себе;
- может отмечаться снижение умственной активности , концентрации внимания;
- человек не может сосредоточиться даже на простой задаче и принимать даже самые простые решения;
- пациенты жалуются на непреходящее чувство тревоги, безнадежности, несчастья, они готовы разрыдаться в любой момент, иногда признаются, что их посещают мысли о суициде;
- такие симптомы продолжаются месяц и дольше.
Коварство БАР в том, что близкие начинают бить тревогу именно в период подавленности.
"Обычно обращения к психиатру происходят именно при ярком депрессивном эпизоде, и врач во многих случаях не видит "обратную сторону" заболевания. Именно поэтому, как подтверждают исследования, именно биполярные аффективные расстройства отличаются от других психических заболеваний с депрессивными симптомами самым длительным додиагностическим этапом - более четырех лет", - отмечает эксперт.
Профессор Бархатова отмечает, что БАР успешно лечится.
"В последнее время появились психотерапевтические препараты (антипсихотики и стабилизаторы настроения), с помощью которых (обычно, в комплексе с психотерапией) можно значительно улучшить состояние больного и добиться контроля над заболеванием. Но, конечно, для того, чтобы лечение было эффективным, - важно правильно поставить диагноз. Лечение проводится под наблюдением психиатра", - отметила эксперт.