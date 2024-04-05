Как отличить перепады настроения от психического заболевания

Многие знают, что такое скачки настроения: то без видимых причин ощущается душевный подъем, а потом вдруг наступает период тоски и тревоги - и опять зачастую без внешних влияний. Как отличить просто смену настроения от серьезного психического заболевания - биполярного аффективного расстройства (БАР), "Российской газете" рассказала руководитель отдела по изучению эндогенных психических расстройств и аффективных состояний Научного центра психического здоровья РАН, эксперт "Гедеон Рихтер", доктор медицинских наук Александра Бархатова.

© Российская Газета

БАР - это довольно распространенное заболевание. Такое расстройство психики, по оценкам, в мире имеет 6,5% населения. Но не все имеют о нем представление и, тем более, знают, как оно проявляется. Не случайно ежегодно в последний день марта отмечается Всемирный день биполярного расстройства - специалисты объясняют, как важно уметь отличить просто смену настроения от сигналов серьезного заболевания.

"Поэтому важно уметь увидеть сигналы серьезного заболевания, отличить их от обычных перемен в настроении", - отмечает профессор Бархатова.

Есть расхожее мнение, что БАР возникает у людей с творческими способностями и нетривиальным мышлением.

"Но важно понять, что это психическое заболевание, и его течение может быть сопряжено с изнурительными состояниями. Для оказания помощи в таких случаях пациенту может требоваться госпитализация", - подчеркивает эксперт.

В последнее время появились узко ориентированные тесты - и с их помощью квалифицированные специалисты могут сегодня быстрее и увереннее поставить диагноз БАР и назначить эффективную терапию.

"Поставить или опровергнуть диагноз может только врач. Поэтому если вы заметили у близкого человека непроходящую тоску, долгое уныние без видимых причин, если он высказывает мысли о смерти или, наоборот, беспричинную радость, и это длится дольше двух недель, - подумайте о консультации у психолога или врача-психиатра, - советует Александра Бархатова. - Также нужно насторожиться, если человек совершает импульсивные, необдуманные траты, непоследовательность в поведении".

Этап "могу свернуть горы"

"Периоды "приподнятого" настроения в случае, когда речь идет о проявлениях БАР, называются манией. Однако у человека с БАР в такие моменты не просто хорошее настроение, а ощущение, что он может свернуть горы и изменить мир. Мышление меняется настолько, что суждения становятся зачастую оторванными от реальной жизни, а решения, принятые в этот период, могут приводить к непредсказуемым последствиям", - отмечает профессор Бархатова.

Как понять, что это не просто прилив энергии, а проявления периода мании при БАР?

Доктор назвала самые важные признаки:

человек проявляет немотивированную радость и оптимизм;

у него чрезмерно завышенная самооценка;

может присутствовать снижение потребности во сне;

он находится в непрерывном состоянии эмоционального возбуждения и даже эйфории;

все это может продолжаться неделю, две и дольше.

Этап подавленности и депрессии

После эмоционального подъема наблюдается резкий спад.

"В такие депрессивные периоды "знак" эмоционального состояния меняется с плюса на минус, но сила, интенсивность ощущений остается на прежнем уровне", - говорит профессор Бархатова.

Это время отличают следующие признаки:

депрессивные периоды длятся значительно дольше периодов мании - 41% против 9% времени в году;

потеря интереса к чему бы то ни было (в том числе, и к любимым ранее занятиям и хобби);• появляется неуверенность в себе;

может отмечаться снижение умственной активности , концентрации внимания;

человек не может сосредоточиться даже на простой задаче и принимать даже самые простые решения;

пациенты жалуются на непреходящее чувство тревоги, безнадежности, несчастья, они готовы разрыдаться в любой момент, иногда признаются, что их посещают мысли о суициде;

такие симптомы продолжаются месяц и дольше.

Коварство БАР в том, что близкие начинают бить тревогу именно в период подавленности.

"Обычно обращения к психиатру происходят именно при ярком депрессивном эпизоде, и врач во многих случаях не видит "обратную сторону" заболевания. Именно поэтому, как подтверждают исследования, именно биполярные аффективные расстройства отличаются от других психических заболеваний с депрессивными симптомами самым длительным додиагностическим этапом - более четырех лет", - отмечает эксперт.

Профессор Бархатова отмечает, что БАР успешно лечится.